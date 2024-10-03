Ракетний удар Ірану по Ізраїлю міг стати найбільшим в історії, – Spiegel

Іран випустив до 200 ракет по Ізраїлю, що стало, ймовірно, найбільшою атакою балістичними ракетами в історії. Іран застосовував деяку зброю вперше, подекуди вдалося навіть пробити легендарний "Залізний купол" Ізраїля.

Внаслідок атаки 1 жовтня щонайменше десяток ракет влучили у місце дислокації ізраїльських F-35 – базу ВПС Неватім біля міста Беер-Шева. Наразі невідомо, чи були вони знищені або пошкоджені, йдеться у матеріалі Spiegel.

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Іран долає протиповітряну оборону Ізраїля

Ірану вдалося подолати багатошарову повітряну оборону Ізраїля, відому як "Залізний купол", в кількох місцях.

Військовий експерт Фабіан Гінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень прокоментував атаку.

Ймовірно, вони винесли урок з квітневих атак і цього разу покладалися на балістичні ракети,

– каже військовий експерт.

Балістичні ракети летять значно швидше, ніж крилаті або безпілотники-камікадзе, що дає ППО менше часу для реагування.

Гінц зазначає, що запустивши до 200 ракет, Тегеран міг цього разу здійснити, ймовірно, "найбільшу атаку балістичними ракетами в історії".

Цього разу вперше було застосовано ракету Fatteh-1, яку Іран описує як гіперзвукову. Хоч вона не є такою, зазначають у виданні, але вона "має деякі характеристики, які роблять її більш живучою".

Уламки, що впали в Ізраїлі, свідчать, що Іран використав й інші нові ракети, каже Гінц. Серед них Kheibar Shekan, яка він має радіус дії 1450 кілометрів.

Як і Fatteh-1 вона має маневрений корпус, що дозволяє керувати поверненням в атмосферу Землі та призначений перехитрити системи протиповітряної оборони. Такі ракети здатні з Ірану досягти Ізраїлю всього за кілька хвилин.

Масована атака, схоже, здолала протиракетну оборону. Загалом Іран має щонайменше 3 000 балістичних ракет. Тому Ізраїль має бути готовим до того, щоб більше не бути невразливим до таких атак, особливо якщо "Хезболла" та хусити прийдуть із власними арсеналами,

– пише Spiegel.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку по Ізраїлю, що стало його відповіддю на вбивство ватажка "Хезболли" Хасана Насралли. Ізраїль вже анонсував свій удар по нафтовій промисловості та інших стратегічних об'єктах агресора.