Ракетний удар на Львівщині здійснили по одній з військових частин, попередньо – без загиблих

Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Попередньо, жертв вдалося уникнути.

Деталі про атаку на Львівську область видання повідомляє з посиланням на інформацію від речника Академії Сухопутних військ Збройних Сил України Антона Мироновича.

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Удар на Львівщині здійснили по одній з військових частин

Ракетний удар здійснили по одній з військових частин Львівської області,

– зазначив Миронович.

За попередньою інформацією, загиблих немає, уточнюють дані про травмованих і поранених. Речник академії зазначив, що певну роль відіграла протиповітряна оборона.

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Вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Ворог випустив 8 ракет.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що, за попередньою інформацією, під час авіаудару спрацювала протиповітряна оборона. Він також наголосив, що Росія обстрілює об'єкти в західних областях, аби показати, що в Україні немає безпечних місць.

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