Ракетний удар по американцях в Іраку: є загиблі та поранені

Вночі 16 лютого обстріляли сили коаліції в Іраку – неподалік аеропорту Ербіль. Загинули один цивільний підрядник, ще 5– отримали поранення. Також до лікарні потрапив один американський військовий.

У США кажуть, що проведений був непрямий обстріл.

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Деталі обстрілу встановлюють фахівці

Попередня інформація свідчить, що коаліційні сили у Ербілі зазнали уночі непрямих обстрілів,

– підтвердив інформацію речник міжнародної коаліції з боротьби з ІДІЛ Вейн Маротто.

Звідки саме обстрілювали базу – наразі невідомо, це з'ясовують фахівці. Детальнішу інформацію пообіцяли оприлюднити пізніше. 4 з 5 поранених підрядників – точно громадяни США. Громадянство ще одного – поки невідомо.

Американців обстрілювали у Ербіль у вересні 2020

Джерело: CNN

Зазначимо, що востаннє американців в Ербілі обстрілювали у вересні 2020 року. Тоді три ракети приземлились на території військової бази США. Ще три – неподалік. Загиблих в результаті атаки не було.

Що відомо про Ербіль? Ербіль – місто-мільйонник в Іраку, столиця Іракського Курдистану – з 1974 року. Розташоване на півночі країни. У Ербілі функціонують представництво багатьох країн світу, а також офіс ООН.

Дані з Ербіль – місто-мільйонник в Іраку, столиця Іракського Курдистану – з 1974 року. Розташоване на півночі країни. У Ербілі функціонують представництво багатьох країн світу, а також офіс ООН.Дані з Вікіпедії

Військові США використовують термін "непрямі обстріли". Мовиться про ракетні та мінометні атаки.

Дивіться на карті, де розташований Ербіль: