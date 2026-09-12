Вночі у Кривому Розі під ударом опинився "Арселор": двоє робітників загинули, є поранені

У ніч на 12 вересня російські війська завдали ракетного удару по комбінату "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Унаслідок атаки загинули працівники підрядної організації, ще четверо співробітників підприємства зазнали поранень.

Про нічний обстріл офіційно повідомила пресслужба комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Що відомо про наслідки російського удару?

На підприємстві негайно ввели в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій, а на місці влучання розгорнули рятувально-пошукову операцію за участю підрозділів ДСНС, медпрацівників та служби охорони праці.

Усіх постраждалих доправили до міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу. Фахівці підприємства розпочали обстеження пошкоджених виробничих та допоміжних об'єктів для встановлення обсягу завданої шкоди і термінів відновлення.

Згодом, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що рятувальники з-під завалів деблокували тіло загиблого, який раніше вважався зниклим безвісти. Внаслідок російської атаки на Арселор 2 загиблих, ще 4 людей поранено.

Представники компанії наголосили, що гірничо-металургійний комбінат є цивільним об'єктом.

Наше підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості й рішуче засуджуємо такі підступні ворожі атаки,

– підкреслили в пресслужбі заводу.

Це вже не перший випадок влучання російських ракет по території підприємства. У грудні 2022 року ворожий удар зруйнував сортопрокатний цех заводу та призвів до загибелі робітника.

Крім того, у серпні 2026 року внаслідок атаки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" загинули троє людей і ще 18 зазнали поранень. Тоді руйнувань зазнали основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва, через що процеси заводу частково зупиняли.

Які підприємства нещодавно потрапили під російський обстріл?

Після чергової російської атаки на Київ унаслідок пожежі були пошкоджені складські приміщення компанії Secur в Оболонському районі, частково знищено товарні запаси. Працівники не постраждали, оскільки під час повітряної тривоги дотримувалися правил безпеки. У компанії запевнили, що попри пошкодження складу дефіциту систем безпеки не очікується – Secur уже запустила антикризовий план для відновлення роботи та логістики й планує повністю забезпечити потреби клієнтів і партнерів.

Після російського удару по Дніпру серйозно пошкоджений склад мережі супермаркетів VARUS, де виникла масштабна пожежа. Завдяки роботі рятувальників значну частину продуктів вдалося врятувати, а вцілілі товари вже вивозять до магазинів. У компанії попередили, що деякі продукти можуть мати легкий запах диму через перебування в зоні задимлення, водночас серед працівників постраждалих немає.

Уранці 10 вересня російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого пошкоджене підприємство "Олейна", яке вже зазнавало ударів раніше. На території заводу виникла пожежа, а компанія Bunge повідомила про пошкодження частини Дніпровського олійноекстракційного заводу. Працівники не постраждали, однак роботу підприємства наразі призупинили.