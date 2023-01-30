Житловий будинок у Харкові, куди влучила російська ракета, можуть частково знести

Російські терористи пізно ввечері 29 січня обстріляли Київський район Харкова. Під ворожий вогонь потрапив чотириповерховий житловий будинок. Його можуть частково знести.

Внаслідок влучання російської ракети повністю зруйновано 4 поверх та частково третій. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Житловий будинок можуть знести

Одразу після вибуху з будинку евакуювали 15 мешканців. Також медики надали допомогу трьом постраждалим.

Тіло загиблої жінки рятувальники шукали в завалах 3 години. Отримані нею травми були несумісні з життям,

– зазначив Синєгубов.

Наразі спеціалісти ДСНС визначають аварійність цього будинку, окрім того, обстежують прилеглі будівлі, які також могли отримати пошкодження. Роботи з ліквідації наслідків досі тривають.

Ймовірно, що чотириповерхівку доведеться частково знести. Адже основне завдання зараз – усунути аварійність. Наразі проживати у будинку не можна, зазначив очільник ОВА.

Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення несучих конструкцій цієї будівлі та буде ухвалене рішення Харківською міською владою щодо або відновлення або знесення цього будинку,

– зазначив Синєгубов.

Мешканці зруйнованого будинку наразі перебувають у родичів. Втім, посадовець запевняє, що за потреби, постраждалим нададуть тимчасове житло.

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