Між мешканкою зруйнованого будинку в Запоріжжі та Куртєвим вибухнув скандал: що трапилося

Мешканка зруйнованого російською ракетою будинку в Запоріжжі заявила, що секретар міськради Анатолій Куртєв відмовив у допомозі з розселенням тих, хто втратив свій дім після атаки. Водночас міськрада спростовує ці звинувачення.

24 Канал розбирався у ситуації. У чому звинувачують виконуючого обов'язки мера Запоріжжя та що каже сам Куртєв – читайте далі.

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У чому звинувачують секретаря міськради

Удень 5 березня фотографиня Анна Прус, яка жила у зруйнованому росіянами будинку в Запоріжжі, на своїй сторінці в Instagram розповіла, що на місце трагедії, яка забрала 13 життів, приїхав секретар міськради Анатолій Куртєв, який сказав її сусідам, що не може допомогти з пошуками нового житла, бо "місто переповнене переселенцями", тому, за словами жінки, він порадив шукати нове житло самостійно.

Тут був Куртєв і сказав усім: "У мене місто переповнене переселенцями, селити вас немає де. Шукайте собі житло серед родичів, близьких, серед ваших друзів, я допомогти нічим не можу". От і все друзі, ось така поміч. І куди іти людям, які вижили – я не знаю,

– розповіла Анна.

Анна Прус каже, що секретар міськради відмовив у допомозі тим, хто втратив житло: дивіться відео

Що на це каже сам Куртєв

Виконуючий обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв відреагував на слова Анни Прус і заявив, що ніколи з нею особисто не бачився. Водночас слова жінки він спростовує, пояснюючи це тим, що за допомогою до міськради звернулася тільки одна людина, якій надали житло в модульному містечку.

За увесь цей час з проханням про поселення до нас звернулася лише одна людина, якій одразу ж надали житло у модульному містечку. І усі, хто й надалі будуть звертатися з такими проханнями, обовʼязково отримають дах над головою,

– каже Куртєв.

Слова Анни секретар міськради назвав неправдою і запросив її на зустріч з мешканцями зруйнованого будинку, яка відбудеться 6 березня. Куртєв висловив сподівання, що після зустрічі "вдасться закрити усі питання".

Пізніше жінка на своїй сторінці відреагувала на допис Анатолія Куртєва і пояснила, що вони з ним не бачилися, бо, за її словами, він приїхав на місце удару, 2 хвилини поговорив із сусідами і поїхав геть. Однак Анна Прус запевнила, що в неї відбудеться розмова з секретарем міськради, адже жінка погодилася прийти на зустріч.

Згодом Анна відзначила, що на зустрічі і з'ясують, хто саме бреше.



Реакція Анни на скандал та запрошення від Куртєва / Скриншот

Нагадаємо, що ракетний удар росіян по житловому будинку в Запоріжжі забрав життя 13 мирних мешканців, серед яких 8-місячне немовля, яке загинуло разом зі своєю родиною. Росія вкотре довела, що є країною терористом і відповідатиме за скоєне.