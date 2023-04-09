Задля безпеки Брянської області: Росія вдарила авіаракетою по Чернігівщині

Країна-окупантка не перестає завдавати ракетних ударів по території України. Зранку 9 квітня авіаційною ракетою з території Росії вона поцілила по прикордонню Чернігівської області.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, трапилося це близько 11:54. Один вибух прогримів в районі села Грем'яч.

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Окупанти, ймовірно, намагалися зруйнувати міст

За словами голови ОВА, цим країна-терористка хотіла досягти руйнування інфраструктури населеного пункту. Також староста Грем'яча Андрій Ірха повідомив "Суспільному", що ракета впала за селом.

В'ячеслав Чаус не розповів що саме намагався зруйнувати ворог, однак опозиційне білоруське ЗМІ NEXTA опублікувало відео ймовірного удару та припустило, що ціллю був міст через річку Судість в Чернігівській області. Однак варто зауважити, що українське командування не підтверджувало цю інформацію.

На щастя, за словами В'ячеслава Чауса, про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Росія боїться українські ДРГ

Зазначимо, що про "перемоги" окупаційної армії також повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними удару завдали льотчики Західного військового округу з винищувача-бомбардувальника Су-34 по мосту, який розташований поблизу села Грем'яч. Для атаки вони могли застосувати:

"розумну" бомбу УМПК,

або модернізовану високоточну авіаційну ракету Х-29ТД класу повітря-земля, яка була розроблена для знищення залізобетонних споруд та мостів.

Ракетний удар окупаційні війська обґрунтували бажанням забезпечити безпеку самій Росії. Буцімто тепер українським диверсантам буде важче проникати в Брянську область.

Так, за даними російських ЗМІ, міст начебто використовувався диверсійно-розвідувальними групами Головного управління розвідки. Звідти, за їхніми словами, українські ДРГ буцімто прокрадалися на територію країни-окупантки, щоб атакувати жителів Брянської області.

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