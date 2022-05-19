Ракетний удар по Десні та обстріли Чернігівщини і Сумщини: ворог веде розвідку на Півночі

19 травня 2022 , 07:50
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти обстріляли населені пункти Чернігівщини та Сумщини. Зокрема, завдали ракетного удару по селищі Десна.

На цьому ж напрямку він намагається проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. Про це повідомили в Генштабі 19 травня.

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Із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА на зазначеному напрямку,
– мовиться в повідомленні.

Ситуація в Україні станом на ранок 19 травня: Генштаб

  • Основні зусилля ворог зосереджує на Донецькому напрямку.
  • На Волинському, Поліському та Бесарабському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. 
  • На Сіверському напрямку росіяни продовжують обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
  • На Харківському напрямку окупанти намагалися утримати зайняті рубежі, провести контратаку та поширювали ДРГ.
  • На Слов'янському напрямку тривали бої в районі Великої Комишувахи. Ворог зазнав значних втрат та відступив.
  • На Лиманському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях.
  • На Сєвєродонецькому напрямку окупанти наступали в районі Устинівки, але успіху не мали.
  • На Бахмутському напрямку загарбники намагалися штурмувати в районі Золотого-4, але успіху не мали.
  • На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі Юр'ївки, зазнав втрат та відступив. На Курахівському напрямку ситуація теж безуспішна.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.
  • На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії Лимани, Пришиб, Трудолюбівку та Нововоронцовку.

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Автор: Марта Кушка