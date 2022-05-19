Ракетний удар по Десні та обстріли Чернігівщини і Сумщини: ворог веде розвідку на Півночі

Російські окупанти обстріляли населені пункти Чернігівщини та Сумщини. Зокрема, завдали ракетного удару по селищі Десна.

На цьому ж напрямку він намагається проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. Про це повідомили в Генштабі 19 травня.

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Із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА на зазначеному напрямку,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація в Україні станом на ранок 19 травня: Генштаб

Основні зусилля ворог зосереджує на Донецькому напрямку.

На Волинському, Поліському та Бесарабському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Харківському напрямку окупанти намагалися утримати зайняті рубежі, провести контратаку та поширювали ДРГ.

На Слов'янському напрямку тривали бої в районі Великої Комишувахи. Ворог зазнав значних втрат та відступив.

На Лиманському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти наступали в районі Устинівки, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку загарбники намагалися штурмувати в районі Золотого-4, але успіху не мали.

На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі Юр'ївки, зазнав втрат та відступив. На Курахівському напрямку ситуація теж безуспішна.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії Лимани, Пришиб, Трудолюбівку та Нововоронцовку.

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