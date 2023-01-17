Пощастило, що був за 200 метрів: тренер витяг 10-річного підопічного з будинку у Дніпрі

Ворог завдав страшного ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Із зруйнованого будинку місцевий тренер врятував 10-річного хлопчика.

Свого підопічного врятував тренер із хортингу Юрій Васецький. У той момент чоловік був неподалік від місця удару і дістав з-під завалів Ростислава.

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Як тренер витяг підопічного з будинку у Дніпрі

В ефірі телеканалу "Київ" Васецький розповів, що 14 січня він перебував метрів за 200 від того місця, куди влучила ракета. Тоді він згадав, що у зруйнованому будинку жив його підопічний.

Ми не бачили, як прилетіла ракета, ми вже почули вибух. У Дніпрі житловий масив "Перемога" – це спальний район. Тут немає жодних об'єктів інфраструктури чи військових об'єктів, це лише спальний район. У цьому масиві є лише школи, сади та будинки, де мешкають діти,

– зазначив Васецький.

Як виявилось, мама врятованого хлопчика працює реаніматологом у дитячій лікарні та виховує сина одна.

"Я миттєво зреагував. Подзвонив Надії, вона сказала, що працює, а вдома Ростислав сам", – розповів тренер.

У такий спосіб, знаючи, де живе сім’я, чоловік за допомогою інших людей піднявся на 3-й поверх та спустив Ростислава вниз.



Юрій Васецький працює тренером / фото фейсбук Юрія Васецького

Під завалами будинку в Дніпрі досі шукають 25 людей

Станом на ранок 17 січня розібрано 90% уламків зруйнованої багатоповерхівки. Так, у Дніпрі все ще триває рятувальна операція.

У ДСНС повідомили, що станом на 08:00 17 січня врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей. На жаль, унаслідок атаки Росії загинуло 40 осіб, з яких 3 дитини. Також травмовано 79 осіб (16 дітей).

Отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються.