Ракетний обстріл Харкова став першим за довгий час, коли росіяни вдарили вдень, – Синєгубов

Олег Синєгубов прокоментував ракетний удар по Харкову вранці 9 липня. Голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни вдарили по історичній частині міста.

За словами Синєгубова, ворог вдарив по місту близько 10:00. "Приліт" був в історичну частину Харкова – фактично центр міста. Голова ОВА в ефірі телемарафону розповів, що росіяни зруйнували житловий двоповерховий будинок, повідомляє 24 канал.

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Синєгубов повідомив, що госпіталізація знадобилася 3 людям. Серед них – 12-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як стабільний.

Голова ОВА звернув увагу, що упродовж приблизно 2 тижнів окупанти били по Харкову пізно ввечері або уночі. Найчастіше ракетні атаки фіксували від 23:00 до 02:00. Однак 9 липня "вдарили аномально вдень".

Синєгубов нагадав місцевим жителям, що не варто без нагальної потреби перебувати на вулиці. ворог не має жодної моралі. росіяни гатять по житлових кварталах.

Яка ситуація в області

Голова ОВА повідомив, що ЗСУ ведуть на Півночі активні бойові дії. окупанти намагаються атакувати й обстрілюють ЗСУ. Однак українські герої лише зміцнюють свою позицію й завдають ворогові втрат.

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Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги й, коли сповіщають про небезпеку, негайно йти в укриття цивільного захисту.