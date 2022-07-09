П'ятеро жінок та неповнолітня дитина: що відомо про постраждалих від удару по Харкову

Російські загарбники вранці 9 липня обстріляли центральну частину Харкова. Постраждали 6 людей.

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі триває досудове розслідування.

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За попередніми даними, окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер".

За даними слідства, 9 липня близько 10 ранку російські військові здійснили обстріл центральної частини Харкова. Внаслідок обстрілу поранено п‘ятьох жінок 55, 40, 57, 43, 64 років та 12-річну дівчинку,

– мовиться у повідомленні.

Один зі снарядів завдав руйнувань двоповерховому будинку. Окрім того, ворог пошкодив сусідні оселі.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото Харківська обласна прокуратура

росіяни випустили по Кривому Рогу 10 ракет

російські окупанти 9 липня атакували Кривий Ріг. ворог випустив по місту 10 ракет. Загинула жінка, яка йшла на роботу. Згодом Валентин Резніченко – глава Дніпропетровської ОВА – повідомив, що пішла з життя 20-річна постраждала, яку намагалися врятувати у лікарні. Медики упродовж декількох годин боролися за її життя. Однак, на жаль, поранення виявилися несумісними з життям.

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