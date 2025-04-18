Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих різко зросла, є жертва

Росія завдала ракетного удару по Харкову вранці 18 квітня. Внаслідок ворожої атаки багато людей постраждали, є загиблий.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про постраждалих у Харкові

Близько 5:10 Росія завдала чотири удари ракетами по Харкову.

Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди,

– повідомив Терехов.

Станом на 6:10 відомо про 26 постраждалих. Також є інформація про одного загиблого, його тіло знайшли у власній квартирі.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 28 осіб. Серед них дві дитини: 4 роки та 2,8 років.

Вже об 06:40 кількість постраждалих різко зросла до 40 осіб.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали 15 багатоквартирних будинків. Наразі триває обстеження ураженої території.

"За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі", – розповів міський голова.