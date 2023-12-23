Ракетний удар по кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника

Зловмисник, який коригував ракетний удар росіян по Краматорську, зробив це не через гроші, а з ідейних міркувань. Виявляється, чоловік завжди мав проросійську позицію й не приховував її.

Росіяни цинічно атакували піцерію у кафе "Ria Lounge" у Краматорську 27 червня 2023 року. Тоді від рук окупантів загинуло 12 людей, серед яких – троє дітей, ще 65 осіб – постраждали.

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Коригувальник був прихильником "руського міра"

Як повідомила керівниця пресслужби СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, слідчі вже скерували обвинувальний акт щодо коригувальника, який навів ракети по кафе у Краматорську. Вона уточнила, що його підозрюють у державній зраді.

Ба більше, СБУ виявила, що чоловік коригував російський ракетний удар не через гроші. Виявляється, зловмисник мав проросійську позицію й вдався до цинічних дій з ідейних міркувань.

Він це робив не за гроші, а зі своїх ідейних міркувань. Як розповідали вже потім його колеги, він ніколи не приховував свою проросійську позицію,

– повідомила Прищепа.

Слідчі встановили, що коригувальник отримав вказівку від свого знайомого, який нині працює у так званому "відділі розвідки командування внутрішніх військ ДНР", перевірити інформацію про перебування військових ЗСУ у кафе "Ria Lounge". Чоловік був поруч, тому записав 2 відео, на яких видно кафе та автомобілі з ознаками розрізнення, які належать військовим ЗСУ.

У той же день окупанти завдали ракетного удару. Це відбулося приблизно через 3,5 години після того, я коригувальник надіслав відео.

"А злочинець після фотографування кафе повернувся додому і спокійно там спав. І вже під ранок, з 27 на 28 червня правоохоронці його затримали. Він був удома і не очікував, мабуть, того, що за ним так швидко прийдуть", – заявили в СБУ.

Хто коригував ракетний удар по Краматорську