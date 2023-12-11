Падіння уламків і потерпілі у Бортничах: усе, що відомо про ворожу ранкову атаку на Київ

Зранку 11 грудня росіяни завдали по Києву ракетного удару. Ворог атакував столицю балістикою.

У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося збити, а місцева влада регіону повідомила про наслідки удару окупантів, передає 24 Канал.

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Ранкова тривога у Київській області

Близько 4.00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині. Зокрема, у Києві пролунала серія вибухів, перш ніж о 4:15 для столиці та області залунав сигнал повітряної тривоги.

У Повітряних силах пояснили, чому так сталося. Ворог запустив ракети, які летять балістичною траєкторією – вони швидкі і радіолокаційно менш помітні.

Загалом загроза для Київської області тривала до 5 ранку.

Скільки ворожих ракет збили

Згодом у Повітряних силах повідомили, що окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області Росії.

Усі 8 ворожих ракет силам ППО вдалося збити. Однак внаслідок збиття, на жаль, сталося падіння уламків у Дарницькому районі міста, зокрема, мікрорайоні Бортничі.

Які руйнування

У КМДА розповіли, що внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон, втім, загоряння не сталося. Крім того, уламок ракети виявили на території магазину-складу. На щастя, теж минулося без пожежі.

Наслідки падіння уламків ракет у Бортничах / Фото Микола Калашник

Постраждалі

Серед потерпілих – усі мешканці Бортничів.

Чоловік 1992 року народження отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Першу медичну допомогу йому надали на місці.

Троє жінок 1963, 1990 та 1992 років народження – у всіх гостра реакція на стрес. Їм допомога теж надавалась на місці.

Росія запускала також і "Шахеди"

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну "Шахедами" із окупованого Криму. Загалом ворог випустив 18 ударних безпілотників. Усі вони були збиті силами ППО. 2 – на Одещині, 3 – на Херсонщині, 13 – на Миколаївщині.

Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка у кількох районах південних областей. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.