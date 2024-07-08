Ракетний удар по Києву: у кількох районах пошкоджено будинки, кілька поранених

У кількох районах Києва відбулося падіння уламків ракет, що призвело до пошкодження житлових і офісних будівель. Наразі зазначено про трьох постраждалих, одного з яких госпіталізували, а двом надали допомогу на місці.

У кількох районах Києва впали уламки ракет, що призвело до пошкоджень житлових і офісних будівель. За даними наразі відомо про трьох постраждалих, з яких одного госпіталізували, а двом надали допомогу на місці події.

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У Києві є пошкодження

За даними КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

За попередньою інформацією, в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі. Водночас у Голосіївському – уламки ракети впали поруч із житловим будинком, у Дніпровському – уламки палають у житловій забудові.

Також попередньо, у Дарницькому районі столиці пошкоджено приватний будинок. У Деснянському районі є інформація про загоряння будівлі. Зазначається, що на усіх вищезгаданих місцях уже працюють рятувальники та медики.

В Шевченківському районі також постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється,

– додав начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше Віталій Кличко уточнив, що вже відомо про 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували до лікарні.

За даними поліції, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Є руйнування площею 1,5 тисячі квадратних метрів. На жаль, також там є 1 загиблий, 2 травмованих.

Відомо про загоряння площею 50 квадратних метрів. У дарницькому районі внаслідок влучання уламка у приватний житловий будинок жінка отримала поранення руки. У Голосіївському районі пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву.

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Кличко о 10:36 написав про виклик медиків у Соломʼянському районі. На місце відправилася бригада. Після вибухів над містом здіймається дим.

О 10:39 Повітряні Сили повторно закликали киян перебувати в укриттях. Монітори попередили про ймовірні гучні звуки – роботу ППО по ворожих ракетах. На Півночі зафіксовано дві групи крилатих Х-101 зі сходу та із заходу на Київ.

Вже о 10:44 у місті знову чули вибухи. Зазначається, що їх було близько 5. Зафіксовано падіння уламків.