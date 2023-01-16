По Києву били новими ракетами до російського ЗРК С-400, – Defence Express

Російські окупанти завдали удару по Києву 14 січня. Загарбники били по столиці ракетами С-400.

Ракети С-400 є дуже небезпечними. ЗМІ отримали знімки уламків цих ракет, на яких видніється індекс – 48Н6ДМ.

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Окупанти по Києву вдарили ракетами С-400

С-400 – це нова ракета до нового російського ЗРК С-400. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність десь у 230 кілометрів. Вага бойової частини становить 180 кілограмів.

Як виявилось, нові ракети проти України окупанти використовують вдруге. Уламки С-400 знайшли у зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому Яру й у зруйнованому готелі за палацом "Україна" під час удару 31 грудня.

Після зустрічі Лукашенка та Путіна у Мінську Білорусь отримала від Росії комплекси С-400. До того ж Лукашенко заявив, начебто комплекси С-400 вже стоять на бойовому чергуванні.



Індекс на ракеті – 48Н6ДМ / фото Defence Express

Експерти зазначають, що ракета С-400 має значну швидкість. Від пуску із землі до влучання на відстань десь 200 кілометрів проходить лише одна – дві хвилини. Також зенітні керовані ракети в разі ударів по наземних цілях не є точними.



Дальність пуску 230 кілометрів / фото Defence Express



Дальність пуску 120 кілометрів / фото Defence Express

В Україні поки немає засобів протидії ракетам С-400.

Отже, пуски С-400 становлять значну загрозу для цивільних як невибіркова зброя.

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