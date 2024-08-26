Кількість постраждалих від ракетного удару по готелю в Краматорську зросла до 8

Росія вдарила по Краматорську ракетами "Іскандер-М". Було частково зруйновано будівлю готелю "Сапфір", загинули люди.

Внаслідок удару по краматорському готелю загинув радник з безпеки Reuters Раян Еванс.

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Поранених у Краматорську стало більше

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що поранених побільшало.

Внаслідок обстрілу російськими військами готелю у місті Краматорськ, який відбувся ввечері 24 серпня 2024 року, кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб. Поранені – п'ятеро журналістів іноземного медіа віком від 38 до 58 років,

– написали там.

У Національній спілці журналістів України повідомили, що, зокрема, тяжкі поранення дістав відомий український фронтовий фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей. Він зараз непритомний у дніпровській лікарні.

Також дістали поранення 60-річний співробітник готелю, містянки 32 і 34 років, які перебували у своїх оселях.

Люди мають цілу низку ушкоджень:

мінно-вибухові травми;

перелом;

різані рани;

множинні забої;

акубаротравми;

черепно-мозкову травму;

струс головного мозку.

25 серпня рятувальники змогли деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло громадянина Великої Британії. Загалом під час робіт надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Прокурори здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

