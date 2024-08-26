Кількість постраждалих від ракетного удару по готелю в Краматорську зросла до 8
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Росія вдарила по Краматорську ракетами "Іскандер-М". Було частково зруйновано будівлю готелю "Сапфір", загинули люди.
Внаслідок удару по краматорському готелю загинув радник з безпеки Reuters Раян Еванс.
Дивіться також Є зниклий безвісти та госпіталізовані: під удар по Краматорську потрапили журналісти Reuters
Поранених у Краматорську стало більше
У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що поранених побільшало.
Внаслідок обстрілу російськими військами готелю у місті Краматорськ, який відбувся ввечері 24 серпня 2024 року, кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб. Поранені – п'ятеро журналістів іноземного медіа віком від 38 до 58 років,
– написали там.
У Національній спілці журналістів України повідомили, що, зокрема, тяжкі поранення дістав відомий український фронтовий фотожурналіст Іван Любиш-Кірдей. Він зараз непритомний у дніпровській лікарні.
Також дістали поранення 60-річний співробітник готелю, містянки 32 і 34 років, які перебували у своїх оселях.
Люди мають цілу низку ушкоджень:
- мінно-вибухові травми;
- перелом;
- різані рани;
- множинні забої;
- акубаротравми;
- черепно-мозкову травму;
- струс головного мозку.
25 серпня рятувальники змогли деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло громадянина Великої Британії. Загалом під час робіт надзвичайники розібрали понад 115 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
Прокурори здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.