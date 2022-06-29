Росія їх не врятує, – у МВС розповіли про справи щодо воєнних злочинів окупантів

Російські вбивці 27 червня вчинили у Кременчуці на Полтавщині терористичний акт. Відомі прізвища пілотів, які скинули ракети на торговий центр "Амстор".

Україна працює над тим, щоб встановити імена всіх пілотів й росіянам не вдасться заховатися за анонімністю. Про це для 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Всі воєнні злочинці завершують однаково

За словами Денисенка, прізвища військових злочинців документують і готують для судових позовів проти Росії. Мовиться про інформацію про конкретних людей, щоб кожен зі злочинців знав – правосуддя його наздожене.

"Я завжди всім наводжу приклад Мілошевича й Сребрениці, коли відбулась трагедія й почалися судові процеси, в тому числі проти Мілошевича, то всі говорили, що це неможливо, бо він президент Югославії й країна його не здасть. Також думали, що його не видасть Росія. У результаті він закінчив своє життя на лаві підсудних", – розповів Денисенко.

Він наголосив, що впевнений у такому самому фіналі й для російських окупантів. І, на щастя для України, спрацює правило "росіяни своїх кидають".

Вони чітко мають розуміти, що Росія також їх не врятує. Якщо вони виїжджатимуть за кордон на відпочинок, то стовідсотково їх наздоганятиме Інтерпол, їх видаватимуть Україні,

– наголосив радник.

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Хто шукає російських воєнних злочинців

Денисенко сказав, що Україна проводить складну й величезну оперативну роботу, щоб ідентифікувати російських вбивць. Мовиться про опрацювання тисяч кримінальних справ. Цим займається не лише поліція.

"Це й Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України й прокуратура. Ці речі на майбутнє, щоб кожен з окупантів знав – життя обов'язково наздожене", – наголосив Денисенко.

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