У Кривому Розі попрощалися з Олегом Дехтеренком та Владиславом Стіхілясом, яких вбила Росія

Під час ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня серед загиблих були Олег Дехтеренко та Владислав Стіхіляс. З ними попрощалися в церкві Іверської ікони Божої матері та у Свято-Преображенському соборі.

Обидва чоловіки загинули від російської ракети. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Свої.Кривий Ріг".

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Що відомо про Олега Дехтеренка

Про чоловіка розповідають, що він працював техніком в "Укртелекомі" понад 20 років. Він ріс сиротою лише з бабусею. У Олега лишилася дружина, онука та син Антон.

В момент удару по місту Дехтеренка зустрічали з роботи дружина та онука, вони йшли додому вечеряти та були біля дитячого майданчика. Уламок вбив чоловіка миттєво, а його дружина змогла вчасно відштовхнути онуку та самостійно надати собі першу допомогу.

У Кривому розі попрощалися з Олегом Дехтеренком / Фото "Свої.Кривий Ріг"

Веселий, добрий, допомагав завжди всім, наскільки його діти любили наші. Ніколи не підводив,

– згадують про Дехтеренка колеги.

Як відбувалося прощання та що згадують про Владислава Стіхіляса

Владиславу Стіхілясу було 29 років. Під час обстрілу він повертався додому на таксі. Ракета влучила поруч із машиною та він згорів всередині.

Чоловік працював фітнес-тренером у місцевому тренажерному залі. Також займався творчістю, малював, ходив у художню школу в дитинстві.

У Свято-Преображенському соборі Кривого Рогу попрощалися з Владиславом Стіхілясом / Фото "Свої.Кривий Ріг"

Був гарним другом, співрозмовником, дуже класною людиною. Завжди був задумливий, мав класний гумор. Останньою нашою зустріччю дивилися разом мультики, після шахедної атаки. Страшно було, тож разом були,

– каже про Владислава його одногрупниця.

Батько Влада військовослужбовець та боронить Україну з 2014 року. У чоловіка лишилися мати, тато та сестра.

Раніше в Кривому Розі попрощалися з двоюрідними братами, які також загинули внаслідок російської ракетної атаки 4 квітня. В Храмі Різдва Христового на Східному-2 прийшли десятки людей. Серед них були рідні, друзі, вчителі, знайомі.