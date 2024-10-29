Масштабна пожежа і страшні руйнування: в ОВА показали моторошні наслідки удару по Кривому Розі

Пізно ввечері 28 жовтня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Ворог цинічно вдарив по щільній житловій забудові, спричинивши масштабні руйнування.

Про наслідки російської атаки у Кривому Розі розповіли Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Посадовці також опублікували фото з моторошними наслідками.

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Наслідки атаки у Кривому Розі

Пізно ввечері Росія скоїла черговий воєнний злочин, вдаривши по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Внаслідок атаки серйозних руйнувань зазнали житлові будинки.

Так, з триповерхового будинку вдалося врятувати 5 осіб. Унаслідок атаки постраждало 14 осіб, серед яких 10 – у лікарнях. Їхній стан середньої тяжкості, проте один пацієнт 60 років – важкий. Він отримав серйозні травми й нині перебуває у реанімації, проте лікарі докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати стан постраждалого.

На жаль, внаслідок атаки є загиблий. Чоловік 39 років отримав надважкі травми, зокрема – відкриту черепно-мозкову. Лікарі робили все можливе, проте чоловіка врятувати не вдалося.

Що стосується наслідків атаки, то внаслідок удару майже зруйновано триповерховий будинок, пошкоджено понад 20 житлових будинків (вікна, покрівлі, майно мешканців), медзаклад, школа, гаражі, об'єкти бізнесу, магазини, офісні приміщення. Також було перебито газопровід, виникла пожежа, яка до 01:30 29 жовтня була ліквідована.

Наслідки ракетного удару в Кривому Розі / Фото Дніпропетровська ОВА

Наразі ще 2 будинки залишаються без газу після російського терору. Пошуково-рятувальну операцію закінчили, проте комунальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу.