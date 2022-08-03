У Варшаві пов'язують обстріл Львівщини з візитом до України польського міністра

У Польщі переконані, що обстріл росіянами Львівщини 2 серпня був пов'язаний з приїздом в Україну очільника польського МЗС Збіґнєва Рау. Про це заявив його заступник Павло Яблонський.

В інтерв'ю польському ЗМІ посадовець зазначив, що момент ракетного удару по області "не був випадковим". Яблонський зауважив, що саме тоді в Україні перебував очільник МЗС Польщі Збіґнєв Рау.

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Яблонський про російські цинічні обстріли

Заступник очільника МЗС Польщі Павло Яблонський підкреслив, що росія регулярно атакує усю територію України, не лише на передовій. Ризик ракетних ударів окупантів існує у всіх регіонах нашої держави.

Коментуючи обстріл Львівщини 2 серпня, посадовець пов'язав момент "прильоту" з візитом польського міністра закордонних справ в Україну. Він також вказав на те, що росія, через нездатність завдавати високоточних ударів, б'є по цивільних, а не військових цілях.

росіяни з повним усвідомленням стріляють неточно, розуміючи, що можуть уражати цивільні об'єкти. Високоточні боєприпаси у росії дуже швидко вичерпуються, і у принципі росія приречена вести війну неточними методами,

– підсумував Яблонський.

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Ракетні удари окупантів по території України 2 серпня: коротко

Вдень 2 серпня по всій Україні залунала сирена повітряної тривоги, що тривала близько двох годин. Про вибухи на Львівщині стало відомо о 18:24.

За даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, окупанти поцілили по Червоноградському району, що межує з Польщею.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни випустили по Україні 8 ракет з бомбардувальників Ту-95 з Каспійського моря. 7 з них вдалось збити українським силам протиповітряної оборони.

На жаль, одна з ворожих ракет влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині.

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