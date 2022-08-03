У Варшаві пов'язують обстріл Львівщини з візитом до України польського міністра
Джерело:Polskie Radio
У Польщі переконані, що обстріл росіянами Львівщини 2 серпня був пов'язаний з приїздом в Україну очільника польського МЗС Збіґнєва Рау. Про це заявив його заступник Павло Яблонський.
В інтерв'ю польському ЗМІ посадовець зазначив, що момент ракетного удару по області "не був випадковим". Яблонський зауважив, що саме тоді в Україні перебував очільник МЗС Польщі Збіґнєв Рау.
Читайте також У розвідці розповіли обставини вбивства українських військових в Оленівці
Яблонський про російські цинічні обстріли
Заступник очільника МЗС Польщі Павло Яблонський підкреслив, що росія регулярно атакує усю територію України, не лише на передовій. Ризик ракетних ударів окупантів існує у всіх регіонах нашої держави.
Коментуючи обстріл Львівщини 2 серпня, посадовець пов'язав момент "прильоту" з візитом польського міністра закордонних справ в Україну. Він також вказав на те, що росія, через нездатність завдавати високоточних ударів, б'є по цивільних, а не військових цілях.
росіяни з повним усвідомленням стріляють неточно, розуміючи, що можуть уражати цивільні об'єкти. Високоточні боєприпаси у росії дуже швидко вичерпуються, і у принципі росія приречена вести війну неточними методами,
– підсумував Яблонський.
Вас може зацікавити Підготовка до війни та завдання, про які не говорять: відверта розмова з бійцем Сил спецоперацій
Ракетні удари окупантів по території України 2 серпня: коротко
- Вдень 2 серпня по всій Україні залунала сирена повітряної тривоги, що тривала близько двох годин. Про вибухи на Львівщині стало відомо о 18:24.
- За даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, окупанти поцілили по Червоноградському району, що межує з Польщею.
- Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни випустили по Україні 8 ракет з бомбардувальників Ту-95 з Каспійського моря. 7 з них вдалось збити українським силам протиповітряної оборони.
- На жаль, одна з ворожих ракет влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині.
Зверніть увагу – у деяких регіонах України тестують тривогу щодо радіаційної безпеки: дивіться відео