Росія знищила найбільший інноваційний термінал: у “Новій пошті” показали шокуючі наслідки

Унаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 червня 3 балістичні ракети знищили 2 корпуси найбільшого інноваційного термінала "Нової пошти" в Києві. Компанія оперативно запустила резервні системи логістики.

Співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк розповів 24 Каналу, що термінал планують частково відновити вже цього тижня.

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Що відомо про наслідки атаки по терміналу?

За словами співвласника, постраждалих серед працівників немає, бо всі вчасно були в безпечних місцях. Загалом вже йдуть відновлювані роботи та працюють трактори. Також на місце мають прибути фахівці, які будуть оцінювати ступінь пошкоджень.

Постраждали приблизно 10 тисяч посилок, які були в контейнерах, і готувалися до вивозу. Але будемо сьогодні зв'язуватися з клієнтами, робити інвентаризацію і відшкодовувати збитки. В цілому логістика вся працює, але термінал буде тимчасово зачинений. Для повного відновлення знадобиться декілька місяців,

– сказав Поперешнюк.

Наразі фахівці працюють над резервними схемами для швидкого відновлення. Клієнтам радять слідкувати за трекінгом відправлення в мобільному додатку. Проблема є тільки з посилками, які зараз знаходяться в зруйнованому терміналі. Усі інші посилки, які рухаються Україною, йдуть практично без збою графіку.

Від початку війни компанія перейшла на нові сортувальні системи, легші та роботизовані. Пошкоджений сортувальний центр був оснащений найсучаснішим обладнанням для сортування.

"Це термінал-лабораторія, де ми впроваджували нові технології та пробували працювати в нових умовах. І те, що ми тут тестували, потім розповсюджували по всій країні", – сказав співвласник.

Як російська атака вплинула на роботу компанії: дивіться у відео

Що ще відомо про нічну атаку на Київ?

Уночі 15 червня Росія запустила по Києву 60 ракет. Загалом по Україні випустили 70 ракет і 611 дронів. Кількість жертв у столиці зросла до 5. Наразі є відомості про 35 постраждалих, серед яких 2 дитини та вагітна жінка. У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. Зруйновані також важливі культурно-історичні об’єкти.