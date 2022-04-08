Ракетного удару по Одещині окупанти завдали з Чорного моря: Росія продовжує розвідку

Представник оперативного командування "Південь" повідомив, що на Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій по займаному рубежу.

Відомо, що українські захисники під рясними артилерійськими обстрілами продовжують боронити відвойовані населені пункти Херсонщини.

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Повідомляється, що навіть змогли захопити у якості трофею техніку противника – БТР-80, а також знищили 3 безпілотних літальних апарати "Орлан-10".

Проте корабельне угруповання російського окупанта в Чорноморській операційній зоні продовжує розвідувальні дії та активну блокаду українських портів. Саме з акваторії Чорного моря ворог завдав 2 ракетних ударів по Кіровоградщині та Одещині.

В обох випадках мітили в об’єкти критичної інфраструктури. На щастя обійшлось без жертв,

– зазначив представник оперативного командування "Південь".

Також зазначив, що всього за добу тільки на півдні України ворог втратив 43 бійців та 12 одиниць техніки.

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