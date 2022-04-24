Ракетний удар по Одесі: медики розповіли про стан постраждалих
Джерело:телеграм "Одеса. Офіційно"
Через ракетний обстріл Одеси російськими окупантами загинуло 8 людей, ще 10 осіб госпіталізували до лікарень міста. Зараз пацієнти перебувають у стабільному стані.
Про це повідомив директор однієї з лікарень Одеси Микола Турчин. За його словами, основний характер травм – це поранення від уламків, а також переломи та опіки.
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Пацієнти в стабільному стані
Він зазначив, що поранення пов'язані з вибитим склом. Крім того, кілька постраждалих рятуючись від пожежі стрибали з вищого поверху на дах під'їзду, тому отримали інші травми.
Усі 10 потерпілих перебувають в стабільному стані. Є 2 пацієнти, які плануємо виписувати додому. Інші потребують подальшого лікування,
– зазначив Турчин.
Він наголосив, що зараз пацієнти забезпечені необхідними ліками та харчуванням, також з ними працюють психологи. Крім того, запевнив, що лікарні готові приймати інших постраждалих у будь-який час.
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