Ракетний удар по Одесі: медики розповіли про стан постраждалих

Через ракетний обстріл Одеси російськими окупантами загинуло 8 людей, ще 10 осіб госпіталізували до лікарень міста. Зараз пацієнти перебувають у стабільному стані.

Про це повідомив директор однієї з лікарень Одеси Микола Турчин. За його словами, основний характер травм – це поранення від уламків, а також переломи та опіки.

До теми Це геноцид нашого народу, – Федоров показав кадри з одеського будинку у який поцілила ракета

Пацієнти в стабільному стані

Він зазначив, що поранення пов'язані з вибитим склом. Крім того, кілька постраждалих рятуючись від пожежі стрибали з вищого поверху на дах під'їзду, тому отримали інші травми.

Усі 10 потерпілих перебувають в стабільному стані. Є 2 пацієнти, які плануємо виписувати додому. Інші потребують подальшого лікування,

– зазначив Турчин.

Він наголосив, що зараз пацієнти забезпечені необхідними ліками та харчуванням, також з ними працюють психологи. Крім того, запевнив, що лікарні готові приймати інших постраждалих у будь-який час.

Турчин розповів про стан потерпілих після ракетного удару по Одесі: дивіться відео