Неможливо було знешкодити, – Дуда вважає падіння ракети у Польщі нещасним випадком

У селі Пшеводув 15 листопада через падіння ракет загинули 2 людини. Повітряну небезпеку було неможливо знешкодити.

Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що в мережі з'являються фейки про інцидент і закликав зберігати серйозність.

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"Швидше за все, це був нещасний випадок. Йде масований напад Росії на Україну, жорстокий", – зазначив Дуда.

"Ракета впала ненавмисно"

За словами польського президента, за війну відповідальна Росія. Відтак, вона винна за всі її наслідки.

В останні дні прийшло і до нас нещастя – дві наші польські родини втратили своїх близьких у Пшеводові, – зазначив Дуда.

Президент додав, що жодна країна світу не має системи оборони, яка б захищала всю територію цієї. Особливо – якщо це прикордоння, де немає стратегічних та критичних об'єктів зі спеціальною охороною.

"Це було ненавмисно. Ракету на це місце ніхто не скеровував. Вона впала, можливо, через внутрішній збій механізмів, які повинні були спрацювати й знешкодити її. Ймовірно, це була ракета, випущена українською ППО, яка була призначена для нейтралізації російських ракет, які летіли в українські міста", – розповів президент.

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Що відомо про жертв у Пшеводові