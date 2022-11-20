У Польщі попрощалися із загиблим під час падіння ракет чоловіком
Джерело:Wiadomości
Під час масованого ракетного обстрілу України 15 листопада 2 ракети впали у польському селі Пшеводув. Там загинули двоє чоловіків, які працювали на агропідприємстві.
Одним із загиблих є мешканець Пшеводува Богуслав. Похорон відбувся 19 листопада.
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Церемонія прощання була офіційною. У ній взяли участь військові – варта з другого Грубешівського розвідувального полку.
Військові на церемонії прощання / Фото РАР
Богуслав допомагав українцям
На прощанні була родина та родичі Богуслава, Люблінський воєвода Лех Справка, радник президента Польщі професор Даріуш Дудек. Крім цього, на похорон приїхав Генеральний консул України в Любліні Артем Валах. Він мав синьо-жовтий вінок.
Похорон у Пшеводуві / Фото РАР
Похорон 19 листопада / Фото РАР
Також до церемонії приєдналися польські депутати, сенатори, представники місцевої влади й підприємства, де працював чоловік. До костелу прийшли багато жителів Пшеводова та навколишніх населених пунктів.
Син загиблого розповів, що батько допомагав українським біженцям. На початку російського вторгнення чоловік працював у пунктах для постраждалих від війни.
Він робив те, що мав зробити. Він з'являвся там у різний час дня і ночі. Допомагав розвантажувати товари, організовував і забезпечував транспортом біженців і возив їх у різні місця власним транспортом, – сказав син Богуслава.
Прощання з Богданом (іншим загиблим від падіння ракет) відбулося 20 листопада. На прохання його рідних, офіційна церемонія минула без участі військових.
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- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що польські слідчі, які з'ясовують обставини трагедії, можуть працювати й в Україні.
- Українські експерти також долучилися до розслідування. Це 18 листопада підтвердив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.