Ворог вдарив крилатою ракетою, – Сумська ОВА про ранкову атаку по обласному центру

Зранку 8 вересня російські окупанти вдарили крилатою ракетою по Сумах. Вони влучили у цивільний мікрорайон.

На щастя, двох людей вдалося врятувати. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про ранковий удар по Сумах

За словами Артюха, ворог вдарив крилатою ракетою по цивільному мікрорайону. Там були знищені та зруйновані будинки. Попередньо, всього 25 житлових будинків були пошкоджені і один – зруйнований.

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Наші аварійні служби сьогодні попрацювали дуже професійно. Двох літніх людей з будинку, в який було влучання, врятували. Їх дістали з-під завалів, де була пожежа. Вони живі і їм надається допомога,

– зазначив глава регіону.

Наразі триває робота з іншими мешканцями цього мікрорайону. Артюх наголосив, що у місці, де сталося влучання, військових об'єктів немає.

У ДСНС розповіли, що внаслідок удару по Сумах зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. До місця події негайно прибули рятувальники.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

"Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 року народження). Пожежу ліквідовано. Роботи тривають", – зазначили рятувальники.

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