Українська ППО вийшла на новий рівень: чому ракетний удар 2 серпня став великою поразкою росії

І до хороших новин: ввечері 2 серпня наші Повітряні Сили поставили новий рекорд по збитих крилатих ракетах окупантів.

Новий рекорд

Командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що ввечері 2 серпня росіяни випустили одразу вісім крилатих ракет типу Х-101 чи Х-555 зі стратегічних бомбардувальників типів Ту-95МС та Ту-160.

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Із восьми ракет збито сім. Тобто ефективність уже майже 80%, і це ще західні зенітно-ракетні комплекси не надійшли.

Інша важлива деталь, що із сімох збитих ракет шість були збиті саме за допомогою зенітно-ракетних комплексів. Бо радіолокаційні станції іноді можуть не "побачити" повітряну ціль типу "крилата ракета рашистів" з довжиною фюзеляжу лише 5 метрів та розмахом крил у 2 метри, тому потрібно підіймати у повітря Су-27 чи МіГ-29.

Також за відкритими джерелами можемо встановити, що одразу чотири із сімох збитих ракет наша протиповітряна оборона "приземлила" взагалі над Миколаївщиною.

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Восьма крилата ракета рашистів, на жаль, влучила по нашому зенітно-ракетному комплексу на Львівщині. Але тут насправді історія двояка.

Бо, з одного боку, для нас кожен зенітно-рактений комплекс – буквально на вагу золота. З іншої боку, крилата ракета типу Х-101 з боєголовкою масою 400 кілограм, що здатна взагалі нести ядерну боєголовку, призначена для ураження більш важливих цілей – наприклад, стратегічних об'єктів чи транспортної інфраструктури. На зенітно-ракетні комплекси "цілять" ракети "дрібнішого" типу.

Загалом новина хороша. І вона неодмінно заслуговує на фіксацію.

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