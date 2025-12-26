Укр Рус
26 грудня, 14:36
У деяких будинків лишився лише каркас: в ОВА показали наслідки ракетного удару Росії по Умані

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Умані 26 грудня, спричинивши серйозні руйнування.
  • Усі служби, включно з медиками та правоохоронцями, працюють над ліквідацією наслідків, надаючи допомогу постраждалим.

Російська армія вранці 26 грудня завдала по Умані ракетного удару. Місцева влада показала наслідки та серйозні руйнування, які окупанти спричинили у місті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та поліцію Черкащини.

До теми У Святвечір Росія цинічно атакувала Черкаси: пошкоджено кладовище, понівечені могили Героїв 

Які наслідки російського удару по Умані?

Ігор Табурець зазначив, що в Умані триває ліквідація наслідків ракетного удару по місту. 

Працюють усі служби. Медики надають допомогу травмованим жителям. На щастя, усі шестеро – не тяжкі, 
– написав начальник Черкаської ОВА.

У поліції додали, що росіяни поцілили ракетою по житловому мікрорайону Умані. Внаслідок цього є руйнації. 

Наслідки російського ракетного удару по Умані 26 грудня / Фото з телеграм-каналу Ігоря Табурця та поліції Черкащини

Правоохоронці допомагають постраждалим громадянам та документують наслідки воєнних злочинів росіян. 

Що бачили жителі Умані після ракетного удару 26 грудня / Фото поліції Черкащини

Ігор Табурець також підкреслив, що в Уманській громаді працює гаряча лінія для громадян, які постраждали через ворожу атаку за номерами: +380969112911, +380936651302.

Що відомо про російський удар по Умані 26 грудня?

  • Уранці 26 грудня в Умані прогримів вибух. Повітряні сили ЗСУ писали, що в регіоні фіксували ворожу ціль, яка рухається в напрямку міста. 

  • Згодом стало відомо, що внаслідок атаки 6 людей зазнали поранень, серед них – двоє дітей. Також є руйнування житлової інфраструктури. 

  • Варто наголосити, що вдень 26 грудня також триває ворожа атака "Шахедами". Під загрозою є кілька областей, у тому числі й західних.