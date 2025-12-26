У деяких будинків лишився лише каркас: в ОВА показали наслідки ракетного удару Росії по Умані

Російська армія вранці 26 грудня завдала по Умані ракетного удару. Місцева влада показала наслідки та серйозні руйнування, які окупанти спричинили у місті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця та поліцію Черкащини.

Які наслідки російського удару по Умані?

Ігор Табурець зазначив, що в Умані триває ліквідація наслідків ракетного удару по місту.

Працюють усі служби. Медики надають допомогу травмованим жителям. На щастя, усі шестеро – не тяжкі,

– написав начальник Черкаської ОВА.

У поліції додали, що росіяни поцілили ракетою по житловому мікрорайону Умані. Внаслідок цього є руйнації.

Наслідки російського ракетного удару по Умані 26 грудня / Фото з телеграм-каналу Ігоря Табурця та поліції Черкащини

Правоохоронці допомагають постраждалим громадянам та документують наслідки воєнних злочинів росіян.

Що бачили жителі Умані після ракетного удару 26 грудня / Фото поліції Черкащини

Ігор Табурець також підкреслив, що в Уманській громаді працює гаряча лінія для громадян, які постраждали через ворожу атаку за номерами: +380969112911, +380936651302.

Що відомо про російський удар по Умані 26 грудня?