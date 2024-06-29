"У нас просто немає дому, його немає": що розповідають очевидці про наслідки атаки на Вільнянськ

Російські війська завдали два ракетні удари по центру Вільнянська Запорізької області увечері 29 червня. Внаслідок атаки загинули 7 людей, включаючи 2 дітей, і ще 31 отримали поранення, серед яких 8 дітей.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, громадські будівлі, об'єкти критичної інфраструктури та транспортні засоби. Мешканці міста оговтуються від трагедії, ділячись своїми переживаннями та розповідями про втрати.

Дивіться також Смертельний удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла до 31 особи, загинули 7 людей

Як місто оговтується після смертельного удару

Катерина Танасієнко розповіла, що під час першого вибуху вона була вдома, а її молодші діти відпочивали в центрі міста, де й стався удар. Її старша донька Анастасія поїхала забирати сестер і потрапила під повторний обстріл, отримавши контузію.

Я приїхала на другий "прильот" за малими, і після цього мене трошки контузило. Я за своїми сестричками приїхала, бачила, як людина згоріла в авто. Вечір вихідного дня — всі ходять скупляться, звичайно, тут багато людей знаходилося,

– розповіла Анастасія.

Катерина та Анастасія Танасієнки / Фото Суспільне

Серед загиблих дітей — 10-річна подруга молодшої доньки Катерини. Мати загиблої дитини знаходиться в реанімації.



Юлія Селюкова, жителька Вільнянська, залишилася без будинку вдруге після обстрілу. Її будинок вперше постраждав у 2022 році.

Юлія Селюкова / Фото Суспільне

"У нас просто немає дому, його немає. Прилягла відпочити, потім чую – десь "прилетіло". У нас починає падати дах, вилетіли вікна, вимкнули світло. Ми вийшли разом з батьками й почали гасити вогонь, чим було, а поряд просто лежали трупи. Я не рахувала, мені було не до цього. Просто таскала той пісок, бо я не знала, що мені робити. У моїй родині всі цілі", – розповіла вона.

Юлія розповіла, що під час гасіння пожежі вона бачила трупи людей, яких знала.

"Дівчина обгоріла й винесли труп – вони орендували там приміщення. Були торгові павільйони, де шаурма продавалася, був салон краси. Там згорів чоловік у машині. Дівчата з салону краси повискакували у вікна, бо не знали, що їм робити", – зазначила Юлія.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки росіян загинули 7 людей. Серед них – діти.