Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці оцінюють у 240 мільйонів гривень
Джерело:Вінницька міськрада
російські військові 14 липня здійснили теракт у Вінниці, завдавши ракетного удару по центру міста. У міській раді Вінниці підрахували збитки від обстрілу.
Окупанти зруйнували будинок побуту "Ювілейний" та Будинок офіцерів
Мер Вінниці Сергій Моргунов, коментуючи ліквідацію наслідків теракту, сказав, що збитки від ракетного удару складають близько 240 мільйонів гривень. При цьому Моргунов зазначив, що в цю суму він не врахував зруйновані приміщення будинку побуту "Ювілейний" та Будинку офіцерів.
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Міський голова Вінниці наголосив на важливості швидко та оперативно відновити будинки вінничан, які постраждали від обстрілу.
У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під'їздах
– сказав Моргунов.
Він повідомив, що місцева влада разом з міжнародними фондами замінить побиті вікна у квартирах родин, які перебувають у найбільш скрутному становищі
"Робимо все можливе, щоб підтримати постраждалих від теракту. Але ніщо не втамує біль тих, хто втратив своїх близьких 14 липня. Цього Вінниця ніколи не пробачить російським нелюдам", – резюмував Моргунов.
Раніше очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що представники Посольств Швейцарії та Ізраїлю долучаться до відновлення вінницького Будинку Офіцерів.
Теракт у Вінниці: що відомо
- росія тероризує мирних українців, завдаючи ракетних ударів по мирних людях. Одна з терористичних атак сталася 14 липня, коли росіяни атакували Вінницю.
- Війська агресора трьома смертоносними ракетами типу "Калібр" вдарили по центру Вінниці. російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря 7 ракет, чотири з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.
- Як відомо, ракети окупантів влучили в медичний центр, Будинок офіцерів і будинок побуту "Ювілейний". Станом на 2 серпня кількість загиблих збільшилася до 27 людей. Серед жертв атаки ворога – троє дітей.
- У неділю, 17 липня, відбувалося прощання з 4-річною Лізою. Церемонія прощання з дівчинкою відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Також 17 липня відбулося поховання хлопчика Максима Жарія та його мами Вікторії Рекути.
- Жертвою атаки ворога стала Галина Олексів – дружина декана Львівської музичної академії. У момент трагедії вона перебувала разом із сином, він у комі. Серед жертв росіян був і журналіст Володимир Даценко. Чоловік був волонтером та добровольцем.
- У вівторок, 2 серпня, загинув дитячий лікар-невролог Павло Ковальчук. Після ракетного удару він боровся за своє життя, але через серйозні травми, на жаль, не вижив.
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