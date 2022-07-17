Під час обстрілу Вінниці загинула дружина декана Львівської музичної академії, син – у комі

Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинула Галина Олексів – дружина декана Львівської музичної академії. У момент трагедії вона перебувала разом із сином, він у комі.

Мама із сином були разом під час ракетного обстрілу

Ярослав Олексів у соцмережах повідомив про втрату дружини. Відомо, що син – у критичному стані.

Увага 8-річний хлопчик міг потрапити у вогняну пастку під час вибухів у Вінниці

На жаль, моя Галюся загинула, боремося за Ромчика і молимося,

— написав Ярослав Олексів.

Син подружжя, 8-річний Роман, в момент трагедії перебував із мамою. У нього численні травми. Наразі дитину рятують у обласній дитячій лікарні Вінниці.

Галина разом із сином Романом перебували в клініці, у яку влучили росіяни / Фото соцмережі

Син бачив, як маму присипало уламками будівлі

Подруга загиблої жінки Анна Бутровська повідомила про численні травми, які отримала дитина. Вона також розповіла, що хлопчик був у свідомості після трагедії та говорив з медиками про маму.

Ромчик в комі, з чисельними травмами: відкритий перелом плечової кістки, черепно-мозкова травма. На жаль, він отримав опіки тіла, лиця. Останнє що він бачив – як його маму присипало частинами будівлі медцентру. Про це він сказав медикам зі швидкої,

– написала жінка.

Головне про трагедію у Вінниці

У Вінниці 14 липня росія ракетами обстріляла центр Вінниці. Внаслідок атаки загинули 23 людини, серед них 3 дитини. Наразі в лікарнях перебуває 68 постраждалих, з них 14 – у важкому, ще 4 – у критичному стані.

Всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковано, з неділі почнуться поховання, а родичі загиблих та постраждалих отримають грошову компенсацію.

Серед загиблих – 4-річна Ліза, яка разом із мамою саме йшла на спеціальні заняття. Незадовго до ракетного удару мама дівчинки опублікувала у соцмережі відео з цієї останньої прогулянки з донькою. Мама Лізи вижила, вона перебуває в лікарні. Довгий час жінці не говорили про смерть дитини, боялись – серце не витримає.

Російські військові також вбили 7-річного Максима – він загинув разом з мамою Вікторією. Хлопчик збирався цього року до школи. До Вінниці у день трагедії вони з мамою приїхали із сусіднього села і перебували у медичному центрі, куди влучила ракета.

У вогняну пастку під час ракетного удару, ймовірно, потрапив 8-річний Кирило Пяхін. Хлопчик із мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. В момент вибуху дитина перебувала в машині разом із дядьком.

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