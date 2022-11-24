Вже втретє тікали від війни: історії мешканців будинку у Вишгороді, куди влучила ракета

23 листопада російські війська завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Вишгороді. Деякі мешканці будинку вже втретє через війну залишились без житла.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Таким чином, Росія продовжує тероризувати мирних українців.

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Що відомо про мешканців будинку у Вишгороді, куди влучила ракета

23 листопада ракета влучила у багатоповерхівку в центрі Вишгорода. Будинок зруйнований вщент. Також пошкоджені поруч чотири будинки, дитячий майданчик, школа та садок. 20 осіб залишаються в лікарнях.

Як розповів Кулеба, тим, хто цього потребує, надається тимчасове житло та вся необхідна допомога.

Серед постраждалих – Тетяна. Через війну вона разом із донькою переїхала з Краматорську у Вишгород. Вони знімали в будинку, куди влучила ракета, квартиру.

Мешканка сусідньої п’ятиповерхівки Марина розповіла, що вже втретє тікала від війни. Із сином з інвалідністю знайшла житло у Вишгороді, поки її чоловік – військовий – захищає Україну від ворога.

Я вдячний кожному за витримку та розуміння. Разом впораємося з усіма викликами. Сильні та незламні,

– підкреслив очільник регіону.

Ракетний удар у Вишгороді / фото Олексій Кулеба

Ракетний удар у Вишгороді: все, що відомо

Під удар росіян потрапила Київська область. Російська ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгородському районі. На місці події спалахнула пожежа.

Кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки зросла. Наразі відомо про 5 загиблих та 34 постраждалих, серед потерпілих 5 дітей.

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