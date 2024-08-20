Росія перекинула до Каспійського моря два ракетоносії: чи становлять вони загрозу для України

У Каспійській флотилії Росії помічено два малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт". Їх було перекинуто з Чорного моря.

Ці кораблі оснащені крилатими ракетами "Калібр", що потенційно загрожують Україні. Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Скільки ракетоносіїв перекинули в Каспійське море

Плетенчук повідомив, що Росія з Чорного моря перекинула до Каспійської флотилії два ракетоносії, які оснащені ракетами "Калібр".

Що таке Каспійська флотилія Каспійська флотилія — це оперативне об'єднання Військово-морського флоту Росії, яке базується на Каспійському морі. Її основними завданнями є захист морських кордонів Росії в регіоні, контроль судноплавства та запобігання незаконній діяльності. Оскільки в Каспійському морі розташовані значні запаси нафти й газу, флотилія також відповідає за безпеку цих ресурсів і пов'язаної з ними інфраструктури.

Речник пояснив, що технічні характеристики ракет "Калібр" дозволяють завдавати ударів по території України з акваторії Каспійського моря.

"Але спроможності саме цих ракет на сьогодні вже не становлять такої загрози, як на початку широкомасштабного вторгнення", – зазначив Плетенчук.