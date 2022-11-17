Чому новий "Рамштайн" не був просто "черговим": пояснення військового експерта

Міністри оборони країн-партнерів України провели вже сьоме засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги та підтримки нашої країни. На перший погляд, ця зустріч може здатися просто "черговою" адже на ній оголосили зокрема про постачання стандартних боєприпасів та снарядів 155-го калібру.

Україна отримає дуже важливу допомогу

Однак узагальнювати не потрібно, адже за результатами цього "Рамштайну" Іспанія, наприклад, передасть Україні ще дві системи Hawk. Про це 24 каналу розказав полковник запасу, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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За його словами, тепер можна говорити про своєрідний потік цих ЗРК Hawk, адже раніше ми вже отримали 4 системи. А з цього вже можна вибудувати досить непогану систему протиповітряної оборони. Вона вишиковується і зараз, адже відсоток знищення повітряних цілей наразі складає близько 75%. Але його можна підвищити до 90% – це, на жаль, вже буде максимумом.

Крім того, дуже важливими для України є і майже пів мільярда доларів допомоги від Канади. Вона переважно допомагатиме нам зимовим спорядженням, амуніцією для українських бійців. Ця сума може покрити повне укомплектування усього особового складу ЗСУ, який веде бойові дії.

"Тим паче, що Канада розраховує під себе, а це ті ж широти, що й Україна, може бути навіть холодніше. Тому я думаю, що нашим бійцям у канадській амуніції буде дуже комфортно проводити наступальні дії та виконувати деокупацію країни", – наголосив Світан.

Роман Світан про результати сьомого "Рамштайну": дивіться відео

Яку ще допомогу отримає Україна від "Рамштайну-7"

На засіданні Контактної групи з питань оборони України наші союзники зобов'язалися передати:

Іспанія – 2 пускові установки Hawk та ракети;

Канада – пакет допомоги на 500 мільйонів доларів, що включатиме зимове спорядження для українських військових;

Швеція – пакет допомоги на 287 мільйонів доларів, що включає системи ППО;

Німеччина – системи ППО, артилерію та боєприпаси для РСЗВ;

Греція – боєприпаси калібру 155 міліметрів;

Польща – артилерію, боєприпаси та ППО малої дальності.

Крім того, в межах "Рамштайну" США, Нідерланди та Чехія спільно працюють над модернізацією 90 танків Т-72 для України. Глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що партнери збережуть динаміку протягом зимового періоду, що Україна могла і далі консолідувати здобутки та перехопити ініціативу на фронті.