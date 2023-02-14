З боку США: політтехнолог назвав ключовий результат нового "Рамштайну"

Зустріч міністрів оборони країн-союзниць Рамштайн-9" вже триває й відомі перші результати. Наразі Україна не отримала усе, що нам необхідно, але є позитивні результати.

Зокрема, новий "Рамштайн" так і не став авіаційним. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Ключовий результат "Рамштайну-9"

Окрім того, наша держава не отримала й далекобійні ракети ATACMS. Сполучені Штати заявили, що їх є невелика кількість. Утім, на цьому негативні новини з зустрічі міністрів оборони закінчуються.

Найпозитивніша новина у тому, що Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання допомогти ЗСУ перейти у контрнаступ. Це головна новина,

– наголосив політтехнолог.

За його словами, кількість зброї, яку партнери вирішують передати Україні, визначається на політичному рівні, а не безпосередньо на зустрічі міністрів оборони. Так, очільники оборонних відомств здебільшого оцінюють перебіг бойових дій. Отже, ця заява свідчить про те, що союзники "не кинуть нас на середині шляху".

Шейтельман назвав ключовий результат "Рамштайну-9": дивіться відео

Політтехнолог зазначив, що наразі надання нашій державі навіть боєприпасів є набагато важливішим. Адже літаки могли б і не встигнути надійти до ймовірного весняного контрнаступу. Водночас боєприпаси мають важливе значення на лінії фронту.

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Україна отримає танки та системи ППО

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну" повідомив, що 8 держав нададуть Україні танки. Так, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди займуться постачанням танків Leopard. Водночас США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Окрім цього, США, Німеччина та Нідерланди відправлять Україні системи ППО Patriot, а Франція та Італія – системи протиповітряної оборони SAMP/T. За словами Остіна, інші країни погодилися допомогти Україні у постачанні боєприпасів. Утім, поки невідомо, коли саме наша держава отримає вищезазначену допомогу від союзників.

Також очільник Пентагону заявив, що країни-партнери підтримуватимуть і надалі Україну у її боротьбі проти Росії та робитимуть усе, щоб наша держава отримала необхідну допомогу, яку їй обіцяють.