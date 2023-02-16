Новий "Рамштайн" доволі успішний: Подоляк заінтригував новинами

Україна не отримала довгоочікувані винищувачі та далекобійні ракети після засідання "Рамштайну-9". Однак нова зустріч міністрів оборони країн-союзниць все одно стала доволі вдалою для нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. По-перше, він зазначив, що є домовленість, коли про певні види озброєння говорять уряди країн, якщо вони вважають за потрібне зафіксуватися в історичному процесі.

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Авіаційна коаліція вже функціонує як переговорний процес

По-друге, не всі новини щодо зброї можна озвучувати, оскільки війна триває і для Росії мають бути сюрпризи. Ба більше, що стосується авіаційної коаліції, то тут немає негативних новин, а є позитивні. Так, неможливо сформувати її за 1 – 2 дні.

Подоляк повідомив, що авіаційна коаліція вже практично неформально обговорюється з нашими партнерами. Сьогодні на столі переговорів лежать питання щодо необхідності авіації й обговорюються 3 напрямки:

штурмова авіація;

винищувальна авіація. Насамперед американські F-16, а також французькі Mirage та шведські Gripen тощо;

старі радянські літаки третього або четвертого покоління, наприклад, МіГ і Су-25, Су-27, Су-29 тощо.

Щоб було зрозуміло, це все обговорюється, шукаються можливості й тривають консультації на рівні держава – держава. Не тільки з Україною, а й між собою, оскільки там є певні юридичні особливості як було з танками – потрібні ліцензійні дозволи. І авіаційна неформальна коаліція функціонує як переговорний процес,

– наголосив радник очільника ОПУ.

Він нагадав, що аналогічна ситуація була раніше з танками. Спочатку танкова коаліція була умовною та неформальною. А згодом вже вийшли на певні логістично-юридичні концепції.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Яка ситуація з ракетами підвищеної дальності

Подоляк підкреслив, що з ракетами підвищеної дальності для нашої держави аналогічна ситуація. Вони вже на столі перемовин і у партнерів є чітке розуміння потреби ЗСУ у відповідному озброєнні.

Для того, щоб суттєво зменшити можливості російської армії, наші бійці мають знищувати їхні склади, мобілізаційні резерви тощо на відстані понад 100 кілометрів. Однак це не говорить про негайну деокупацію усіх земель, оскільки треба бронетехніка, щоб знищити усі фортифікації загарбників.

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"Партнери також розуміють і це обговорюється, але вже в логістичних форматах: що потрібно, у якій кількості, коли та на яких напрямках. Але це, безумовно, не публічна складова", – сказав радник очільника ОПУ.

Танки невдовзі будуть в Україні

Ключовий елемент "Рамштайну-9" – це танки. Під час засідання було вирішено максимально пришвидшити їхню логістику постачання. Тобто упродовж тижнів – щонайбільше місяця – техніка має бути вже в Україні.

Пришвидшення логістики постачання передбачає:

пришвидшення навчання. Так, програма навчання на танках Leopard для наших екіпажів скорочена – щонайбільше місяць;

пришвидшення створення ремонтних баз у нашій країні або на території інших – публічно це не обговорюється.

"Саме цим опікувався Олексій Резніков на "Рамштайні". Думаю, що він був достатньо успішний", – підсумував радник очільника ОПУ.