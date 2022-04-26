Рамштайн: прорив для України

Сьогоднішня зустріч на авіабазі Рамштайн у Німеччині має дуже знервувати Кремль.

Коаліція діє

Сорок країн та НАТО зустрілися там не тільки для координації військової допомоги – це класно, але вже давно відбувається.

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Ми бачимо в Рамштайні зустріч антипутінської і проукраїнської коаліції. Яка зустрічається на американській військовій базі в Німеччині.

Це означає, що Захід піде у військовій допомозі так далеко, як це буде потрібно для перемоги України.

Німеччина починає виходити з коми

І ще один прорив – Німеччина постачатиме важку зброю. Почне із самохідних артустановок "Гепард", але цим не обмежиться.

Захід показав Путіну зуби і далі буде кусати, а не "погрожувати пальцем". Чим далі, тим більше.