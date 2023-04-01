Важка задишка та сильний біль: росЗМІ розповіли, як прогресує хвороба Кадирова

Декілька років тому джерела в оточенні Рамзана Кадирова повідомляли про його хворобу. Станом на весну 2023 року вона прогресує.

Вочевидь Кадиров вирішив скласти компанію Путіну, самопочуття якого стрімко погіршується. Точний діагноз Кадирова росЗМІ не озвучують. Водночас мовиться, що його стан – погіршився, інформує 24 Канал.

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Лише за пів року зовнішні прояви стану чеченського глави стали більш помітними: Кадиров значно знизив свою зазвичай високу активність, хоча його акаунти в соцмережах мікшували цей момент,

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, серйозні зміни у стані Кадирова почали відбуватися у червні 2022 року. Припускають, що його хвороба загрожує життю, бо "може призвести до недостатності нирок і легень". Захворювання супроводжується задишкою та сильними нападами болю.

Громадський діяч Муса Ломаєв припускав, що Кадирова могли отруїти. Окрім того, є інформація, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров почав серйозно вживати наркотики.

На фото Кадирова навіть зауважували пульсоксиметр, який стежить за рівнем кисню у крові. Схоже, Кадирову вже не до тіктоків.