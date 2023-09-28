Погано виглядає і ледве розмовляє: у мережі з'явилось нове відео з Кадировим

У мережі з’явилось відео з главою Чечні Рамзаном Кадировим, який, за наявною інформацією, перебуває у важкому стані. На кадрах він погано виглядає і ледве розмовляє.

Відповідне відео розповсюдили російські ЗМІ у мережі, інформує 24 Канал. На ньому можна побачити нібито зустріч Кадирова та очільника Росгвардії Віктора Золотова.

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У мережу злили нове відео з Кадировим

За попередньою інформацією, відео зняли 21 вересня. Зйомки проходили у приміщеннях, розташованих поряд із 5-м корпусом Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ), де лежить Кадиров.

Однак на відео Золотов заявив, що нібито зустріч проходить у Росгвардії.

Зазначається, що запис планували опублікувати у телеграм-каналі Кадирова ще минулого понеділка, але не стали, оскільки глава Чечні дуже погано виглядає на ньому і ледве розмовляє.

Новий ролик з Кадировим: дивіться відео

Собчак стверджує, що їй телефонував Кадиров

Нагадаємо, нещодавно російська журналістка Ксенія Собчак заявила, що нібито говорила телефоном із главою Чечні Рамзаном Кадировим. За словами Собчак, їхня розмова буцімто тривала 40 хвилин і пройшла у режимі відеозв'язку.

Також Собчак показала скриншот з відеодзвінка, на якому видно її та самого главу Чечні. Вона стверджує, що Кадиров нібито зателефонував їй через те, що вона закликала розслідувати інцидент з його сином.

Окрім цього, Собчак заявила, що Кадиров дозволив їй писати про нього "що завгодно", але про його родину – ні.