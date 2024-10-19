Кадиров анонсував "кровну помсту" й просто втік: як розгортається його конфлікт з Кремлем

Нещодавно Рамзан Кадиров оголосив "кровну помсту" трьом російським політикам, звинувачуючи їх у замаху на своє життя. Однак одним з них виявився сенатором Дагестану, який не побоявся Кадирова.

Через це глава Чечні просто втік у Саудівську Аравію. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що Кадиров виявився боягузом, який не дотримав свого слова.

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Як розгортається конфлікт Кадирова з Кремлем

Ексспівробітник КДБ розповів, що Кадиров поруч з Владіміром Путіним почувається "альфа-самцем", який може робити з ним все, що завгодно. Досі він дотримувався зовнішніх "правил поведінки" та пристойності, стояв перед Путіним та казав, що він його "піхотинець", а не навпаки. Однак насправді це такий і мало вигляд.

Путін приїжджав в Чечню з Кораном, цілував його перед Кадировим і в такий спосіб показував своє підпорядкування. Це було дуже погано сприйнято у православних колах Росії, вони розуміли, що це продовження тої політики, коли Росія "лягла" під Чечню і коли Росія виплачує Кадирову щорічну данину,

– зауважив Жирнов.

Однак тепер Кадирова чекав "дагестанський сюрприз". Зараз в Дагестані відбувається публічна підтримка їхнього сенатора, одному з яких Кадиров пообіцяв "кровну помсту". Сенатор Сулейман Керимов нещодавно відкрив проєкт нової мечеті, найбільшої в його країні, його підтримав і глава країни. Йому висловили підтримку всі цивільні, політичне, військове керівництво та релігійне.

На Кавказі, ймовірно, просто розпочнеться війна між Чечнею та Дагестаном, якщо Кадиров продовжить робити те, що робив. Але він оголосив "кровну помсту" та просто втік у Саудівську Аравію, не виконавши своїх слів,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Він додав, що такий вчинок показав, що Кадиров є боягузом, а все, що він наговорив – сприйняли на Кавказі як слова "шакала, а не вовка".

Зауважте! Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати ситуацію з Кадировим. Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко вважає, що така реакція Пєскова свідчить про те, що у Кремлі не знають, як реагувати та що робити.

Якщо при поверненні в Чечню літак Кадирова "ненароком" зірветься, на його місце прийде нова людина та буде просити вибачення за слова попередника.

Нагадаймо, заява про "кровну помсту" стала наслідком тривалого бізнесового конфлікту між Кадировим і Керімовим за контроль над маркетплейсом Wildberries.