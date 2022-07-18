Злякалися відплати: кадиров вимагає ППО в горах чечні, а в москві раптово перевірять сирени

Схоже, що російські окупанти починають боятися відплати за криваве вторгнення в Україну. У москві вже навіть вирішили перевірити роботу системи оповіщення.

Росіяни "насолодяться" сиренами

У середу, 20 липня, увімкнуть навчальні сирени з повідомленням "Увага всім!", пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Тож росіяни нарешті зможуть хоч трошки відчути, як українці живуть через них вже майже 5 місяців.

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Сирени лунатимуть у всіх районах москви з 10:40 по 12:00 за місцевим часом. Триватимуть вони близько 1 хвилини. Повідомлення про "тривогу" транслюватимуть на радіо та телебаченні.

московські чиновники заявили, що так готуються до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів. Мовляв, тренуються вчасно інформувати населення, а також перевіряють роботу надзвичайних та оперативних служб міста.

Такі перевірки двічі на рік по всій росії почали проводити з 2021 року. Вони відбуваються у першу середу березня та жовтня. Цього березня, коли держава-агресорка повномасштабно напала на Україну, сирени вирішили відкласти на невизначений період.

кадиров боїться й просить про ППО

На цьому панічні настрої в росії не завершилися. Страшно стало навіть начальнику тікток-війська росії рамзану кадирову. Той вирішив попросити про особисту протиповітряну оборону. Схоже, кадиров боїться, що до нього прилетить ракета.

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Розмістити базу ППО одіозний російський політик просить у горах чечні біля його рідного села Ахмат-Юрт. Мовляв, росії, як ніколи, потрібні нові стратегічні рішення, а система ППО в чечні – просто обов'язкова.

Зауважимо, з початку повномасштабної війни в Україні у росії постійно щось "хлопає" або масштабно загоряється. Нещодавно активно почали спалахувати військові склади на окупованих з 2014 року територіях Донбасу. Можливо, саме це й лякає ворога.

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