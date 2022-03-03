"Ранених лишають, а в "санітарках" – снаряди": українці показали покинуту машину окупантів

Українські захисники 3 березня показали техніку, яку залишили розбиті вороги. Виявилося, що в нібито "санітарних" автомобілях окупантів замість медпункту були тільки снаряди.

Службовець на відео зауважив, що своїх поранених росіяни кидають на полі бою. Тепер вже зрозуміло, чому – просто не мають чим лікувати.

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Відео починається з того, що чоловік показує пов'язки з написами "дежурный врач". Слід зауважити, що на автомобілі позаду справді видно червоний хрест на білому фоні. Також там є два однакових символи техніки російської орди – Z.

Згодом чоловік підходить до задніх дверей автомобіля лікарів. Слід зауважити, що це саме той транспорт, який ніколи не обстрілюють під час війн. Окупанти цим скористалися, тому забили весь багажник фугасними снарядами.

Там могли бути медикаменти, які б врятували комусь життя. Проте своїх поранених росіяни покидають на наших полях. Усе тільки для того, щоб обстріляти більше міст України.

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