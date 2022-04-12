"Раніше були ядерні випробування": чому Путін і Лукашенко зустрінуться на космодромі

Олександр Лукашенко і Володимир Путін мають зустрітись на космодромі "Східний". У радянські часи він відігравав важливу роль: там збирали та випробовували ядерну зброю.

Космодром розташований далеко від густонаселених міст. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

Актуально Путін розуміє, що Лукашенко йому вже не потрібен, – політолог

На космодромі "Східний" є свої бункери, ймовірно, навіть ціле підземне містечко. Як припустив політолог, якщо раніше там випробовувалась ядерна зброя, то, ймовірно, випробування проведуть і зараз.

Путін піднімає ставки, він програє на усіх фронтах. Санкції душать країну. Єдиний аргумент, який залишився у Путіна – це ядерна зброя,

– наголосив Семенюк.

На його думку, чи застосує Путін ядерну зброю – невідомо, але такі поїздки під прикриттям Дня космонавтики – це дитячий садок для росіян

Навіщо зустрічаються 2 диктатори

Очевидно, що Росія програє Україні у війни. Крім того, Білорусь не залучена до війни так, як цього хотів би Кремль, пояснив Семенюк. Такі зустрічі завжди завершуються чимось.

У Путіна буде серйозна розмова з Лукашенком. Ймовірно, він буде вимагати відкрити волинський фронт, щоб завадити поставкам зброї,

– підкреслив політолог.

Однак, за словами фахівці, Лукашенко розуміє, що для нього це вірна смерть.

Тарас Семенюк про зустріч Путіна і Лукашенка: дивіться відео