Раніше звертався у лікарню: хлопчик, який впав у кому в дитячому таборі, помер

У запорізькій лікарні 26 серпня помер 12-річний Тимофій Дегальцев. Раніше хлопчику стало зле у дитячому таборі, він впав у кому.

Медики 50 хвилин проводили хлопчику реанімаційні заходи. Однак врятувати його не вийшло, розповіла заступниця голови ОДА Злата Некрасова.

До теми Хлопчик впав у кому: дитині стало зле в дитячому таборі на Херсонщині

Що відомо про Тимофія Дегальцева

За даними "Obozrevatel", інцидент трапився 21 серпня у дитячому спортивному таборі "Гренада" в селі Стрілкове Херсонської області. Хлопчик приїхав у табір 16 серпня і ніяких скарг на здоров'я у нього не було.

21 серпня вони займалися, і хлопцю раптом стало погано. Вожата відвела його в медпункт. Вже там у нього почалися проблеми з пам'яттю і він знепритомнів. Ми відразу ж викликали швидку допомогу,

– розповів директор табору Ігор Афанасенок.

Спершу Тимофія відвезли у Генічеську лікарню. Там він провів 3 дні під апаратом штучної вентиляції легень. В один момент у хлопчика зупинилося серце, однак тоді його вдалося реанімувати.

Згодом батьки дитини разом з волонтерами найняли приватну швидку допомогу та перевезли сина у реанімацію Запорізької обласної дитячої лікарні.

Напередодні у хлопчика стався напад

Директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко розповів, що перед приїздом на відпочинок у Тимофія стався напад. Хлопчик 2 дні провів у Запорізькій лікарні №2, а після того його виписали для подальшого обстеження.

Він став почуватися краще, і батьки відправили його в дитячий табір. Тут у дитини знову стався такий самий напад,

– сказав Короленко.

Зауважимо, причину смерті наразі не повідомляють. Відомо, що результат КТ показав двосторонній набряк мозку.

Повний текст публікації Злати Некрасової у фейсбуці:

Тимофій покинув нас…

Проводили реанімаційні заходи 50 хвилин, але серце так і не наздогнало.

Боляче...