Ранкова "бавовна" продовжується: під Євпаторією також чули вибухи

У суботній ранок Крим не спить. Після "бавовни" у Севастополі вибухи почали лунати біля Євпаторії.

Зранку 20 серпня вибухи чули над селищем Заозерне, що біля Євпаторії. Користувачі соцмереж вже поширюють підтвердження.

До теми Біля штабу чф в Севастополі вранці прогриміли вибухи: росіяни кажуть про "падіння" безпілотника

Люди поширюють фото та відео, де видно білу лінію в небі. Вочевидь, спрацювала ППО. На відміну від Севастополя, де росіяни намагалися збити об'єкт над штабом чорноморського флоту автоматною чергою.

Окупанти теж кажуть про ППО

Російська влада вже відреагувала та заспокоїла місцевих жителів, що під Євпаторією спрацювала ППО. Також окупанти запевнили, що жертв та руйнувань немає.

Відео роботи ППО у Севастополі:

Цього ж ранку вибухи лунали у Севастополі

20 серпня близько 08:20 ранку у Севастополі пролунав потужний вибух.

Вибух трапився на території штабу чорноморського флоту країни-агресорки, над будівлею піднявся величезний стовп диму. Територію штабу оточили. Місцевих жителів закликали зберігати спокій та не полишати домівки.

Згодом окупанти заявили, що на дах штабу чф росії впав безпілотник. Мовляв, ППО не спрацювала і його не вдалось збити, бо він летів дуже низько.

У мережі показали курйозне відео, як російські загарбники намагаються збити об'єкт над штабом автоматною чергою.

Стрілецька зброя не допомогла. Окупанти заявили, що жертв немає та руйнування несерйозні, проте на єдиному з доступних наразі фото можна побачити пошкоджений дах.

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