Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 5 осіб

росіяни атакували Салтівку зранку 15 серпня. Спочатку повідомлялося про 2 поранених. Станом на 12 годину кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

Поранених відвезли до лікарні. Про це сповістив мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

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Відомо про п'ятьох поранених

Внаслідок ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян поранено. Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі. Сподіваюся, їхня кількість не збільшиться,

– написав Терехов.

Ворожий обстріл Салтівки: що відомо

росіяни обстріляли Салтівку з артилерії. Один зі снарядів влучив у місце біля зупинки громадського транспорту. Інший – у дев'ятиповерхівку. Через обстріл загорівся дах будинку та гаражний кооператив.

Ще один снаряд впав у дворі житлового будинку. Як наслідок, пошкодив автомобілі й дитячий майданчик. Вибуховою хвилею в будинках поблизу повибивало вікна.

Вночі під прицілом був Слобідський район

Окупанти атакували Харків не лише зранку, а й вночі. Вони випустили по Слобідському району близько 10 ракет з російського Бєлгорода із ЗРК "С-300". Вибухи було чутно один за одним.

Загарбники влучили в цивільне підприємство, де загорівся дах одного з цехів. За попередніми даними, постраждалих немає.

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