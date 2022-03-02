Ранковий обстріл СБУ і поліції у Харкові: відомо про 4 загиблих

Російська атака по Харкову зранку 2 березня забрала життя 4 людей. Усі вони були місцевими поліцейськими.

Про це у своєму телеграмі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко. Росіяни завдали ракетного удару по Харкову близько 8:10.

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Загинули правоохоронці

За словами Геращенка, наразі триває розбір завалів після варварського удару загарбників по офісу поліції та Служби безпеки України у Харкові.

"10 харків'ян вдалося врятувати. Інших дістали із завалів. На сьогодні – 4 загиблих. Усі були поліцейськими із загону спецназу поліції СХІД. Ми за вас помстимося, хлопці", – наголосив він.

Інформація від ДСНС

Згодом рятувальники підтвердили усю цю інформацію про врятованих та загиблих й уточнили, що ще 9 людей – травмовані. Станом на 12:00 все ще тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу.

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