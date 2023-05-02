Ранковий вибух в Мелітополі "постукав у будинок" зрадника-поліцейського

"Бавовна" продовжує тур тимчасово окупованими територіями України. Вранці 2 травня вона завітала до місцевого зрадника-поліцейського. Він постраждав.

Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів, що "бавовна" завітала до начальника так званого "управління внутрішніх справ" тимчасово окупованої частини Запорізької області. Джерела 24 Каналу повідомили, що зрадник постраждав. Він або вже госпіталізований, або – наразі перебуває у дорозі до лікарні. Деталей про його травми наразі не розкривають.

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За уточненими даними сьогоднішній ранковий вибух "постукав у будинок" заступника начальника так званого управління внутрішніх справ тимчасово окупованої частини Запорізької області, коли той відкривав ворота,

– наголосив Федоров.

Джерела 24 Каналу наголошують, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.

До слова, напередодні "бавовна" також побувала біля Мелітополя. Загарбників "підсмажили" у селищі Михайлівка. "Бавовна" попрацювала так добре, що у повітря злетіла ціла будівля, де зазвичай окупанти збирались кожного дня на свої наради. Так званий "штаб" охороняли близько 10 окупантів. Окрім того, "бавовна" завітала до кафе, де сиділи окупанти та колаборанти.