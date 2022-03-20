Рашисти перетворюють окуповані населені пункти у концентраційні табори, де морять голодом мирних

Російська армія перетворює окуповані та оточені населені пункти у концентраційні табори, де морить голодом мирне населення.

На цьому вкотре наголосила омбудсменка Людмила Денісова, закликавши міжнародну спільноту до рішучих дій для стримування агресії Росії та примушення країни-агресора до припинення війни на території України.

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Як окупанти морять голодом мирне населення:

Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардувань російських окупантів до Мангуша та Мелекіно, помирають від голоду. Окупанти не допускають гуманітарні вантажі з їжею, ліками, предметами першої необхідності.

Потерпає від гуманітарної катастрофи місто Чернігів – немає ні електроенергії, ні тепла, ні води. Майже тиждень йдуть переговори про евакуацію та гуманітарний коридор, але рашисти на нього не погоджуються.

До Херсонщини окупанти не пропустили 14 фур з гуманітарною допомогою, змусивши повернути їх назад на півдорозі. У гуманітарному вантажі було найнеобхідніше: засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м'ясо, напівфабрикати, дитяче харчування. Не потрапили до області чимало медикаментів, зокрема, інсуліну, якого зараз гостро потребує чимало жителів.

І це лише про найбільші міста. Не може потрапити гуманітарний вантаж і до населених пунктів, де ведуться бойові дії на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Київщині.

Позбавлення мирного населення їжі та медикаментів є нічим іншим, як катуванням і прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Європейської конвенції з прав людини,

– наголосила Денісова.

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